9/11-Ikone Bob Beckwith mit 91 Jahren gestorben

Er wurde zu einem der Gesichter des 9/11-Terrors in New York City: Feuerwehrmann Bob Beckwith, an dessen Seite sich der damalige US-Präsident George W. Bush nach den verheerenden Anschlägen begab, um per Megafon Durchhalteparolen an die Bevölkerung auszugeben. Jetzt ist Beckwith 91-jährig gestorben.