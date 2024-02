Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nachdem die Autobahnpolizei in Villach am Montagabend gestohlene Kennzeichen an einem Pkw festgestellt hatte, lieferte sich der Lenker mit den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd, gefährdete dabei Fußgänger und verursachte einen Unfall. Der 19-Jährige stand unter Drogen und besitzt keinen Führerschein.