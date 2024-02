Rumänien hebt NATO-Blockade gegen Bundesheer auf

Tanner: „Beachtlicher Beitrag“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte dazu: „Österreich hat sich immer konstruktiv als integraler Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur in der Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden eingebracht und das soll auch in Zukunft so bleiben. Seit Jahrzehnten arbeitet Österreich im Rahmen des internationalen Krisenmanagements an Operationen zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit und leistet dabei gemessen an der Einwohnerzahl einen beachtlichen, überdurchschnittlichen Beitrag“.