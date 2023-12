Rumänien sieht Übereinkommen zu Schengen

Bulgarien und Rumänien sollen ab März 2024 den Schengen-Rechtsbestand an ihren Luft- und Seegrenzen anwenden. Ein entsprechendes Angebot hatte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bereits Anfang Dezember gemacht. Die Vereinbarung soll bereits am 23. Dezember zwischen den Innenministerien in Wien, Sofia und Bukarest getroffen worden sein. Danach habe sie auf diplomatischen Kanälen, der Ebene der Außenministerien und der EU-Vertretungen erläutert werden müssen, hieß es.