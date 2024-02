Scholz lobt Demos gegen Rechtsextremismus

480.000 Menschen bei Demos am Wochenende

Allein am vergangenen Wochenende haben laut deutschem Innenministerium mehr als 480.000 Menschen bundesweit an Kundgebungen teilgenommen (siehe Video oben). Die Protestwelle gegen rechts läuft bereits seit mehr als drei Wochen. Auslöser ist eine Recherche des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikerinnen und Politikern von AfD, CDU und Werteunion im November in Potsdam.