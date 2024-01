Großer Andrang bei Demo gegen Rechts in Wien

Bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet

Und zwar in Form eines Lichtermeers vor dem Parlament in Wien, auf das Sprüche projiziert wurden. Die Polizei erwartete zwischen 10.000 und 15.000 Teilnehmer. Enden wird die Aktion voraussichtlich um 22 Uhr. Auch in Innsbruck (17 Uhr, Landhausplatz) und Salzburg (17 Uhr, Hauptbahnhof) finden derzeit Kundgebungen statt.