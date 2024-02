Tiroler übergab in Ungarn falscher Polizei Schmuck

„Der 88-Jährige bot an, seine Goldmünzensammlung als Kaution zu übergeben. Die Täter stimmten zu und eine Übergabe am selben Abend in Innsbruck wurde vereinbart“, berichtet die Polizei. Schlussendlich brachten die Täter den Senior dazu, bis nach Oberösterreich zu fahren, wo dann die Übergabe erfolgte. Doch damit nicht genug.