Kärntner fahren immer mehr auf große Autos ab

Während mittlerweile immer öfter über höhere Parkgebühren für SUV diskutiert wird, wie sie erst kürzlich in Paris eingeführt wurden (die „Krone“ berichtete), zeigen sich die Kärntner äußerst angetan von den geländegängigen Fahrzeugen. Denn im Vorjahr war fast jeder zweite Neuwagen, der in Kärnten zugelassen wurde, ein SUV. „Der Bezirk Hermagor hat mit 57,3 Prozent den höchsten SUV-Anteil“, heißt es in einer Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Zudem sei schon jeder dritte SUV mit einem Plug-In-Hybrid-Motor ausgestattet oder fahre rein elektrisch.