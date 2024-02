Fan-Protest! Hertha-Spiel 32 Minuten unterbrochen

Die Partie im Berliner Olympia-Stadion musste in beiden Hälften - in Summe mehr als eine halbe Stunde lang - unterbrochen werden, weil Fans auf beiden Seiten Tennisbälle aufs Spielfeld warfen, um gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu protestieren. Hertha-Coach Pal Dardai ging in der zweiten Halbzeit schließlich in die Kurve und versuchte, die Fans zu beruhigen. Danach bat Schiedsrichter Daniel Schlager beide Mannschaften vom Feld.