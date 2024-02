Thomas Sageder: „Kein Finger auf Spezialisten“

…St. Gilloise: Auch gegen die Belgier fing sich der LASK Ende Oktober in den letzten zehn Minuten zwei Tore durch ruhende Bälle ein – die Vorentscheidung fürs Out in der Europa League. Und jetzt zwei Schnitzer gegen Salzburg. „Wir sind im Team hauptverantwortlich, nicht Zulehner alleine. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf ihn. Salzburgs Spartentrainer Alex Hauser hat das mit den Spielern einstudiert, das muss man akzeptieren“, so Sageder.