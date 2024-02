Berliner Polizei befreite entführten Mann

An der Entführung seien aber noch mehr Menschen beteiligt gewesen, teilte die Behörde mit. Nähere Informationen zu den Orten, an denen das Opfer festgehalten wurde, und möglichen Forderungen der Entführer gab es zunächst nicht. Laut „Bild“-Informationen hatte die Polizei bereits am 18. Jänner ein Zimmer des Generator-Hostels gestürmt. Dabei habe es sich um das letzte Versteck der Geiselnehmer gehandelt, die den Schweden mehrere Tage lang verschleppt gehabt hätten.