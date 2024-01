Schüler musste sich in den USA „selbst entführen“

Ein Polizist fand den 17-Jährigen schließlich am Sonntag in einem kleinen Zelt auf einem Hügel. Der Beamte habe ihn angesprochen „und entdeckt, dass er am Leben war, aber frierend und verängstigt“. Nach seiner Rettung habe Kai als Erstes „einen warmen Cheeseburger“ verlangt und mit seinen Eltern telefonieren wollen, erklärte die Polizei von Riverdale. Diese hatten in der Zwischenzeit 80.000 Dollar Lösegeld an die Cyber-Kriminellen überwiesen.