Schranke durchbrochen: Mit Pkw gegen Haus gekracht

Kurioser Unfall am Freitagabend in Innsbruck: Beim Verlassen eines Parkhauses durchbrach ein 49-jähriger Einheimischer mit seinem Auto die geschlossene Schranke und krachte nach der Ausfahrt in ein gegenüberliegendes Gebäude. Ein Missgeschick dürfte dem Lenker zum Verhängnis geworden sein.