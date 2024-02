Mit Video erpresst, bis kein Geld mehr da war!

Was als eine Social-Media-Bekanntschaft begann, endete für einen 24-Jährigen bei der Polizei. Dort erstattete er nämlich Anzeige, nachdem er von unbekannten Tätern erpresst wurde. Wie ist es dazu gekommen? „Der junge Kärntner wurde zur Selbstbefriedigung via Videochat überredet“, so ein Polizeibeamter.