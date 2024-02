So geht Tanzen: Die Tipps der Opernball-Profis

Der Gustav-Mahler-Saal in der Wiener Staatsoper: In dem knapp 400 Quadratmeter großen Raum trainieren Maria Angelini-Santner und ihr Bruder Christoph Santner am Sonntag ab 10 Uhr noch einmal mit den 144 Debütantenpaaren für die Eröffnung des Wiener Opernballs.