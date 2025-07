Wirtschaftsminister bediente am Postamt Landesrat

Da staunten beide: Am Donnerstag besuchte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) eine Postfiliale in Linz, die einige Tage nur von Lehrlingen betrieben wird. Als Kunde spazierte just zu diesem Zeitpunkt zufällig SPÖ-Landesrat Martin Winkler herein. Prompt wurde er vom Minister mithilfe der Lehrlinge bedient. 4,80 Euro kassierte Hattmannsdorfer für ein Einschreiben.

Ausgerechnet Winkler kritisierte die hiesigen Parteifreunde des Ministers zuletzt, weil die geplanten Ausschlusszonen für Windkraft Oberösterreich von fossilen Energien aus dem Ausland abhängig machen würden. Laut einer Analyse der IG Windkraft wird das Bundesland sein selbst definiertes Ziel, bis 2030 rund 1.000 GWh Windstrom zu erzeugen, verfehlen und nur 60 Prozent der gewünschten Menge produzieren. Zuletzt entschieden sich die Bürger von zwei Mühlviertler Gemeinden in Volksbefragungen gegen dort geplante Windkraftanlagen.