Schon im Dezember legen zwei neue Sessellifte los

Aufwärtstrend bei Nächtigungszahlen

urde bereits kräftig in die maschinelle Beschneiung investiert, umso größer ist die Freude über die zwei neue Bahnen in der Region Dachstein West“, sagt VP-Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Dadurch könnte der Aufwärtstrend beim Wintertourismus im Inneren Salzkammergut weiter fortgesetzt werden: Hat es in der Wintersaison 2023/24 rund 407.000 Nächtigungen gegeben, so waren es zuletzt knapp 412.000 Nächtigungen.