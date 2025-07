Euroscheine für Prostituierte und Drogen gefälscht

Schon wieder ein Prozess um betrogene Damen der Nacht! Ein 35-Jähriger hatte von Dezember bis März eine unbekannte Zahl 50er- und 100er-Scheine ausgedruckt, mit dem Ziel, sie in Bordellen auf den Putz zu hauen. Seine Komplizin (20) verkaufte die Blüten außerdem um echtes Geld an Abnehmer. Beide müssen in Haft.