Darum ist DSV bereit für die nächste Sensation!

Die Hausaufgaben zu Altach hat Leoben akkurat erledigt. „Wir haben sie in der letzten Runde vor der Winterpause beim 0:1 in Graz gegen Sturm vor Ort beobachtet, haben außerdem genügend Videomaterial“, meint der DSV-Feldherr, der heute „nur“ auf den noch rekonvaleszenten Routinier Kevin Friesenbichler verzichten muss. Knapp 3000 Karten waren bis Freitag weg - in der Monte-Schlacko-Arena wird heute wieder der Bär steppen!