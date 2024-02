Masern-Fälle in Österreich steigen seit Vorwoche

In Österreich ist ein merklicher Anstieg bei Masernfällen registriert worden. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies am Freitag für diese und vergangene Woche je elf Ansteckungen aus. Neun Fälle aus dieser Woche betrafen Wien. Am Zentrum für Virologie der MedUni Wien treffen aktuell viele Masernverdachtsproben ein.