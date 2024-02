Angestellte müssen ab März auf Gehalt verzichten

Am Donnerstag informierte Firmenchef Johannes Max-Theurer im Rahmen von Betriebsversammlungen die insgesamt 2200-köpfige Belegschaft in Österreich - zuerst am Standort in Wien, dann in Linz. Die Botschaft des Enkels von Firmengründer Josef Theurer: Wir müssen sparen. Allein heuer sollen die Personalkosten um 30 Millionen Euro reduziert werden.