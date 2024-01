Linz: Brau Union setzt 50 Mitarbeiter vor die Türe

Straka betont, dass in Linz nicht produziert werde. „Aber ja, es stimmt, es werden zwischen 40 und 50 Mitarbeiter abgebaut“, sagt Gabriele Straka von der Brau Union. Seit 2003 gehört das Unternehmen mit 2600 Mitarbeitern in Österreich zum niederländischen Konzern Heineken mit Hauptsitz in Amsterdam. Dort wurde auch die Entscheidung getroffen, die Verwaltung im Konzern effizienter und günstiger zu organisieren.