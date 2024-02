Heftiger Schlagabtausch von Spears und Timberlake

Die Sängerin profitiert von Timberlake-Hype

Die einstige Pop-Prinzessin profitiert derzeit von dem Hype um Timberlakes neuem Song. Eingefleischte Britney-Fans streamen ihren gleichnamigen Hit aus dem Jahr 2011 derzeit vermehrt, um das neueste Werk ihres Ex-Freundes aus den Charts zu verdrängen. Der Song „Selfish“ aus der Deluxe-Edition ihres Albums „Femme Fatale“ stieg am vergangenen Donnerstag in die Top 40 der US-iTunes-Charts ein - am selben Tag, an dem Timberlake den ersten Song aus seinem kommenden Album „Everything I Thought It Was“ veröffentlichte.