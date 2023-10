Empörte Britney-Fans feinden Timberlake im Netz an

Britney-Fans sind empört: Pop-Sänger Justin Timberlake zieht den Zorn vieler Spears-Anhänger auf sich, nachdem die Sängerin in ihren am 24.Oktober erscheinenden Memoiren „The Woman in Me“ eine schockierende Enthüllung gemacht hat: Sie wurde mit 19 von Timberlake schwanger - er wollte eine Abtreibung.