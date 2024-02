Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zum vierten Mal seit Beginn des Jahres mehrere Lenkflugkörper abgefeuert. Der Start der Marschflugkörper sei am Freitagvormittag (Ortszeit) erfasst worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Sie flogen demnach in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und China. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.