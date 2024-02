Letzter Vaschanc mit Schellen, Schimmel und Lorvn

Die fünfte Jahreszeit, die heuer eher kurz ist, nähert sich ihrem Höhepunkt und Ende: Kommenden Samstag, am 10. Februar, werden in Villach Zehntausende Maskierte beim Umzug erwartet. Auch am Faschingssonntag, Rosenmontag und Faschingsdienstag geht es vielerorts hoch her. Die ausgelassenen Feiern waren auch immer wieder von Völlerei und Sauferei begleitet worden. Seit 1272 ist der „Vaschanc“, der letzte Ausschank von Alkohol durch die Zünfte vor der Fastenzeit, sowie die Fastenprozession am Tag vor Aschermittwoch belegt.