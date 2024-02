Die Herzen der Jugend schlagen für die Lehre

Zufriedene Auszubildende

Zufrieden sind nicht nur die Ausbilder, auch die Lehrlinge selbst sprechen total begeistert über ihre Zeit in der Lehre, wie zum Beispiel Steffi Mitterer, die in der Billa Filiale Seeboden arbeitet: „Ich liebe es in meinem Beruf zu arbeiten. Es ist so vielseitig, jeden Tag erlebt man neue Dinge, hat mit vielen Menschen zu tun und es ist einfach nie fad!“ Und diese Aussage hört man bei so ziemlich jedem Stand. Motivierte Lehrlinge die für ihren Bereich „brennen“.