„Green Border“: Zwischen den Fronten in Polen

Regisseurin Agnieszka Hollands vielstimmiges Drama in drastisch-hartem Schwarz-Weiß, aus dem ein syrisches Schicksal zwischen Stacheldrähten hervorsticht, geht über die Lakonie täglich präsentierter Weltnachrichten weit hinaus und erspürt die Verzweiflung jener, die faktisch in der Falle sitzen. Hellsichtiges wütendes, meisterhaft inszeniertes Kino, das man der 75-jährigen Filmemacherin in ihrer Heimat Polen aber schwer ankreidet.