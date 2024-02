ÖVP will Energiewende, FPÖ „braucht keine“!

40 Erdbeben bedrohten Atomkraftwerk Krsko

Ausschlaggebend für diesen Themen-Schwerpunkt waren auch die zahlreichen Erdbeben in der jüngsten Vergangenheit in Kärnten: „In den letzten zwei Wochen hat es in Kärnten und Slowenien über 40 Erdbeben gegeben“, ruft ÖVP-Energiesprecher Robert Köfer in Erinnerung. „Und wir wissen, Krsko steht vor unserer Haustüre und direkt auf einer Erdbebenlinie - das ist eine Bedrohung für uns in Kärnten.“ Weiter werde man alle Rechtsmittel ausschöpfen, um die Stilllegung des Atomkraftwerks zu fordern. Köfer: „Eine Verlängerung der Laufzeit und ein Ausbau wären unverantwortlich!“ Auch ÖVP-Bürgermeister Herbert Gaggl plädiert: „Wer keine Energiewende braucht, sagt Ja zu Atomstrom!“