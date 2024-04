Seit 20 Jahren heißt es auf der Drau: „Floß Ahoi!“

„Unsere Wasserfahrzeuge sind aus Tannenholz, weil diese Holzart unter Wasser sehr lange hält.“ Es gibt ein kleineres Kulturfloß für 40 Passagiere, das vom Lavamünder See in See sticht und zum Museum Liaunig fährt. In Rabenstein wartet das große Floß für 80 Gäste, das bis Unterdrauburg treibt. Das Steuer halten nur ausgebildete Kapitäne. „Gleich bei welchem Wetter, es gilt immer die Regel: Kurs halten und langsam fahren“, erklärt Paulitsch.