Walkner: „Ich habe schon den Rollstuhl gesehen“

Schlimmste Momente: „Die letzten Tage in Amerika waren am schlimmsten. Ich habe das Essen nicht mehr vertragen. Zum Frühstück gab’s zwei Burger-Scheiben, Schweinswürstel, zwei Pfannkuchen und eine Eierspeis aus Fertigpulver. In Kombination mit meinen Schmerzmitteln hat das in meinem Bauch schlimme Krämpfe verursacht. Richtig übel war auch der Gang auf die Toilette mit dem Eisengestell, das damals an sieben Punkten in meinem Knochen verankert war.“