Verletzt und doch dabei! Walkner „fährt“ die Dakar

„Aufstehen, Walkner!“ „Es geht gleich los, Kumpel!“ Trotz der Strapatzen der härtesten Rallye der Welt, lässt es sich der australische Gas-Gas-Pilot Daniel Sanders nicht nehmen, täglich Instagram-Stories mit seinem besten Freund Matthias Walkner zu posten. In denen der GasGas-Pilot, nach sechs Etappen Gesamt-Siebenter, die Ausrüstung seines besten Freundes aufwendig drapiert (siehe Bilder), mit ihm spricht, scherzt. „Extrem cool“, freut es den schwer verletzten Kuchler natürlich, „weil es auch zeigt, wie tiefgründig, wie ehrlich, wie echt unsere Freundschaft ist. Das hat schon seine Gründe, warum Sanders versucht, mir diese schwere Zeit ein wenig zu versüßen und es freut mich, dass er nicht vergessen hat, was ich schon für ihn machte und er mir auf diesem Wege etwas zurück gibt.“ Mit dem Durchschlafen tut sich Walkner noch schwer, „daher schaue ich jeden Tag schon um sechs Uhr in der Früh voller Spannung nach, was sie sich schon wieder einfallen haben lassen. Und muss mitlachen, schmunzeln, es taugt mir irrsinnig!“