Not-OP! Walkners Fuß musste gerettet werden

Das Unglück passierte schon in der Einführungsrunde des Trainings-Tages.„Ich habe zu den Teamkollegen einen guten Abstand gehalten und bin ein schnelles, aber kein Renntempo gefahren“, schildert Walkner, der danach wieder Anschluss an die anderen suchte, „dabei hab ich eine fünf Meter hohe Abrisskante mit einem kleinen Gegenhang übersehen.“ Die Folge: Walkner schlug mit voller Wucht in einen Felsen ein.