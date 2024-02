Rudolf Klingohr: Die TV-Legende feierte den 80.

Die illustere Runde feierte im ehemaligen „Fatty‘s Saloon“ am Petersplatz in Wien. Im Bild: Rudolf „Purzl“ Klingohr, mit Ehefrau Inge in der Mitte, flankiert von den Söhnen Nils (links, mit Gattin Andrea & Tochter Victoria) und Nikolaus (rechts, mit Ehefrau Sandra und den Kindern Johanna und Moritz).

(Bild: Starpix / A. Tuma)