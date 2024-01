Knicks beenden Rekord-Jänner mit dem 14. Sieg

Die Basketballer der New York Knicks haben den besten Jahresstart in ihrer NBA-Geschichte hingelegt. Gegen die Utah Jazz gewannen die Knicks am Dienstag mit 118:103 (57:49). Es war der achte Sieg in Serie, den Jänner beendete das Team mit 14 Siegen, bei nur zwei Niederlagen. So viele Erfolge in einem Monat waren ihnen zuletzt im März 1994 mit Superstar Patrick Ewing gelungen, nur einmal in der Franchise-Historie war es einer mehr.