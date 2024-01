ÖVP und Grüne wollen bis in den Herbst „hackeln“

Kogler: Keine Mehrheit für Neuwahlen

Zuletzt sei vieles gelungen, und „wenn wir das so hinkriegen bis zum Sommer, dann ist es gut für die Republik“, so der Vizekanzler. Die Legislaturperiode sei nicht umsonst auf fünf Jahre festlegt und es gebe auch keine Mehrheit in der Bevölkerung für Neuwahlen, meinte Kogler in Bezug auf die zuletzt kursierenden Spekulationen über eine vorgezogene Nationalratswahl. Keine Mehrheit werden demzufolge auch die Neuwahlanträge bekommen, die SPÖ und FPÖ am Mittwoch im Nationalrat einbringen werden.