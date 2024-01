Bundesverwaltungsgericht hat endlich neuen Chef

NGOs: „Kein Zweifel an Fähigkeiten“

Am Freitag begrüßten mehrere NGOs wie Amnesty International das Ende der Blockade. „Es gab nie einen Zweifel an der Fähigkeit der von der Kommission vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten. Die ewige Untätigkeit der Regierung hat jedoch den Eindruck erweckt, dass die interimistische Betreuung und die verzögerte Nachbesetzung parteipolitisch motiviert gewesen sein könnten. Diese Farce hat das Vertrauen der Bevölkerung in die unabhängige Justiz enorm beschädigt“, sagte Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International, in einer Aussendung.