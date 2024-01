Drogenpärchen: Mann biss und schlug seine Freundin

Was ursprünglich zum Streit einer 27-jährigen Klagenfurterin und ihrem 25-jährigen Freund in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt geführt hat, ist nicht bekannt. Doch wurde es schnell so laut, dass eine Zeugin die Polizei rief. „Im Zuge des Streits hatte die Frau den Freund aufgefordert, die Wohnung zu verlassen“, erzählt ein Polizist. „Das wollte er auch machen, nahm aber das Suchtmittel ,Speed‘ mit - 1,86 Gramm in Pulverform und eine Klarsichtfolie mit ,Speedpaste‘.“ Das erboste die Freundin so sehr, dass sie sich die Kartensammlung des 25-Jährigen schnappte und aus der Wohnung schmiss.

Frau ins Gesicht gespuckt und gebissen

Für den scheinbar leidenschaftlichen Sammler brachte dies das Fass zum Überlaufen. „Er spuckte der Frau ins Gesicht und schlug sie mit der flachen Hand auf den Hinterkopf“, so die Polizei. „Sie zog ihn währenddessen an seinen langen Haaren - der Mann biss daraufhin die Frau in den Unterarm, um sich zu befreien.“ Dann zuckte der 25-Jährige völlig aus, boxte sie in den Bauch, biss ihr wieder in den linken Unterarm, schlug ihr mehrfach ins Gesicht und bespuckte sie. Die Spuren waren für die Beamten leicht ersichtlich: ein Hämatom am linken Unterarm mit einer Bisswunde, ein kreisrunder blauer Fleck am rechten Unterarm und eine Rötung an der linken Wange.