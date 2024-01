Schon zehn Stars sind Opfer des Horror-Winters

Aleksander Aamodt Kilde (NOR): Der norwegische Abfahrtsstar kracht im Ziel-S von Wengen folgenschwer in die Begrenzung. Er zieht sich dabei tiefe Schnittwunde am Unterschenkel und eine Schulterluxation zu. Die Saison ist am 12. Jänner gelaufen, Operationen in Bern und Innsbruck folgen. Saison-Aus!