Horrorcrash in Wengen: Bangen um Speed-Elch Kilde

„Es geht einem nicht gut, wenn man sowas sieht“

Wie bereits im Super-G am Vortag, als Alexis Pinturault zu Sturz gekommen war, musste auch am Samstag der Helikopter landen. „Es geht einem nicht gut, wenn man sowas sieht. Wenn ein Freund verunfallt, nimmt das einen noch mehr mit. Der Hergang war einfach so blöd, wenn man mit dem falschen Winkel ins Netz einschlägt, dann verletzt man sich schnell schwer“, so der Italiener Dominik Paris über den Sturz Kildes. „Wir bewegen uns in unserem Sport alle am Limit, das soll auch keine Ausrede sein. Durch das hohe Niveau bewegen sich allerdings nahezu alle Läufer stets am Limit, dann reicht oft ein kleiner Schlag und man kommt zu Sturz.“