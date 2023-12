Wie befürchtet! Saison für Marco Schwarz zu Ende

Nun muss er sich am Freitag einer Operation in der Privatklinik Hochrum beim Spezialisten Christian Fink unterziehen. Fink hatte zuletzt bereits Fußball-Star David Alaba nach dessen Kreuzbandriss operiert. „Das Ziel ist nun klar: ich will wieder dorthin zurückkommen, wo ich war. Dafür werde ich alles geben“, sagte Schwarz in einem ersten Statement nach der Diagnose.