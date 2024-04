„Rennen der Holländer dauerten oft nur 8 Sekunden“

Holland ist Marcel Hirscher in vielen Punkten vertraut. Mit Formel-1-Star Max Verstappen machte er beim Grand Prix in Spielberg einst ein Selfie. Die berühmten Holzschuhe des Landes kennt Hirscher natürlich von seiner Mama Sylvia, die aus Den Haag stammt. Das orangene Dress des Fußball-Nationalteams stand ihm schon bei einem „Krone“-Fotoshooting vor der WM 2010 in Südafrika sehr gut.