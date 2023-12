Niederschmetternde Diagnose für Speed-Ass Ortlieb!

„Sie ist vom Charakter her einfach eine Kämpferin, immer am Limit!“

Patrick Ortlieb kennt den Preis, den seine Tochter für ihr Sportlerinnenleben bereits bezahlt hat. „Sie ist vom Charakter her einfach eine Kämpferin, immer am Limit, egal was sie macht. Und sie will immer die Beste sein. Sie hat gesundheitlich schon sehr teuer dafür bezahlt“, erzählte Ortlieb in der damaligen Stunde des Erfolges. Ihre letzte schwere Verletzung geschah im Jänner 2021. Das vordere Kreuzband, das Innenband, der Außenmeniskus und die Patellasehne waren gerissen. Olympia fand ohne sie statt. Dass heuer kein Großereignis ansteht, wird der Kämpfernatur wenig Trost sein.