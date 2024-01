Letzte Generation stellt Klebeaktionen ein

In Österreich „manchmal mit Kleber, manchmal ohne“

Die Letzte Generation Österreich will laut eigenen Worten die Proteste weiterführen - „manchmal mit Kleber, manchmal ohne“. Die nächste Kundgebungswelle auf Österreichs Straßen soll am 26. Februar beginnen, wie die Gruppe gegenüber krone.at erklärt. An den Bundeskanzler gerichtet, heißt es: „Kanzler Karl Nehammer hat es in der Hand: Wenn er endlich beginnt, die Klimakrise wie eine Krise zu behandeln und die Forderungen des Klimarates umsetzt, protestieren wir im Februar nicht.“