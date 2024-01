Venier verrät: „Ich will die Stürze sehen“

„Will wissen, was genau passiert ist“

„Es ist nie schön, so etwas mitanzusehen. Ich bin aber eher der Typ, der die Stürze im TV sehen und wissen will, was genau passiert ist“, verriet Venier am Montagabend bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV. „Man probiert dann, das Risiko zu minimieren“, so Venier, die „sehr stolz“ auf ihren zweiten Weltcupsieg war.