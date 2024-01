Abfahrt der Damen in Cortina ab 11 Uhr LIVE

Hütter war vor Weihnachten in der Abfahrt von Val d‘Isere auf das Podest gefahren. Stephanie Venier landete in Zauchensee als Zweite auf dem Abfahrtspodest, Ähnliches will sie in Cortina abliefern. „Es ist nach vorne alles möglich, aber auch nach hinten. Es ist extrem eng, du darfst dir keinen Fehler erlauben“, sagte Venier. Ihr Motto: „Nicht zu viel nachdenken. Nicht hinterfragen, warum es läuft, das ist oft gescheiter, einfach so weitertun.“ Auch sie verwies auf die besonders anspruchsvollen Verhältnisse. „Es sind mehr Wellen drinnen, das macht es noch interessanter.“