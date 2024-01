Israel kündigt baldigen Einsatz vor Libanon an

Raketen aus dem Iran

Die Hisbollah bekannte sich am Montag zu zehn Angriffen auf israelische Armeestellungen in Grenznähe, bei denen Raketen aus iranischer Produktion eingesetzt worden seien. Mitte Jänner hatte Israels Armeechef Herzi Halevi vor einer wachsenden Kriegsgefahr im Norden an der Grenze zum Libanon gewarnt. „Ich weiß nicht, wann der Krieg im Norden stattfinden wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Monaten passiert, ist viel größer als in der Vergangenheit.“ Reservistinnen und Reservisten werden laut dem Verteidigungsminister bereits aus dem Heer entlassen, „um sich auf künftige Einsätze vorzubereiten und bereit zu sein.“