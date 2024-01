Hisbollah griff Stützpunkt der Armee in Israel an

Israel: „Wollen keinen Krieg mit Hisbollah“

Nun wurde der zweite Angriff gemeldet. Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober hat sich die Lage in der gesamten Region verschärft. Die Hisbollah greift Israel inzwischen täglich vom Südlibanon aus an. Die Armee reagierte daraufhin mit verstärkten Luftangriffen auf die Infrastruktur der Miliz im Libanon. „Wir wollen keinen Krieg, aber wir sind bereit, uns jeder Situation zu stellen, die im Norden entstehen könnte“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Dienstag.