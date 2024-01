„CSI: Leoben“ ermittelt - hoher Besuch beim Hit!

Die Vorwürfe gegen DSV Leoben lasten schwer. Verständlich, dass sie der Traditionsklub so schnell als möglich aus der Welt schaffen will. Helfen soll dabei die Firma „Foreus Intelligence“, ein Unternehmen im Bereich der digitalen Forensik und Datenanalyse. „Sie sind an uns herangetreten. Die ständigen Gerüchte und Anschuldigungen kosten viel Energie. Daher wollen wir es schwarz auf weiß haben, dass nichts dran ist“, betont Obmann Mario Bichler. „Foreus Intelligence“, das Klub und Umfeld genau unter die Lupe nimmt, hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und wird eng mit den Behörden zusammenarbeiten.