„Habe mir gesagt: Hol‘ dir die scheiß Medaille“

Die Pongauerin Kristina Oberthaler und ihr Tiroler Kollege Patrick Jakob bescherten Österreich am Schlusstag der Biathlon-Europameisterschaften in Brezno-Osrblie die heiß ersehnte Medaille. Das Duo gewann in der Single-Mixed-Staffel hinter Schweden und Norwegen Bronze. Oberthaler verriet der „Krone“, wie sie auf der letzten Runde das Edelmetall sicherstellte.